Annuncia il suicidio sui social, salvato appena in tempo dai Carabinieri

Tempestivo intervento dei militari della Sezione Radiomobile di Chieti che, nella tarda serata di ieri, hanno salvato la vita di un giovane 28enne teatino il quale tentava il suicidio presso la sua abitazione con fili dell’elettricità annodati a mo’ di cappio. A dare l’allarme al 112, è stata la sua ex compagna convivente, la quale aveva notato poco prima sul suo profilo social di facebook messaggi denotanti l’intento di farla finita, presumibilmente per amore e perché si ritrovava in difficoltà economiche.

Accertata la notizia sui social, nell’immediatezza gli operatori della Centrale Operatore del N.O.R. di Chieti, effettuate preliminari verifiche sulla situazione e capita la concretezza del pericolo, hanno dirottato l’equipaggio dell’unità radiomobile in soccorso presso l’abitazione del giovane ragazzo e contemporaneamente è stato richiesto l’intervento del personale sanitario. Nel giro di pochi istanti, i carabinieri sono entrati all’interno dell’abitazione e hanno trovato il ragazzo in evidente stato depressivo e di frustrazione pronto a compiere l’insano gesto, anche perché da lì a breve sarebbe stato costretto a dover lasciare l’alloggio, ma con calma sono riusciti a farlo ragionare, avendo rinvenuto nella sua camera da letto un cappio creato con del cavo elettrico. Il giovane è stato trasportato presso l’ospedale civile di Chieti, per gli accertamenti del caso, dove ha trascorso la notte.