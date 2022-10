Apicoltura di comunità e bando aiuti al settore apistico, appuntamento a Castel del Giudice

Sabato 15 ottobre, alle ore 18, a Casa Frezza di Castel del Giudice, in occasione della Festa della Mela, sarà presentato il terzo corso di Apicoltura di Comunità, «dedicato a chi si vuole avvicinare al mondo delle api, per conoscerlo meglio e per avviare una interessante attività produttiva».

In occasione dell’evento, per gli apicoltori già in attività, verranno fornite dettagliate informazioni anche sulle recenti modifiche alle normative che regolano l’allevamento delle api dal punto di vista sanitario oltre che sul bando di aiuti al settore, di prossima apertura. «Un’occasione di aggiornamento da non perdere, anche come momento di confronto tra operatori del settore per fare il punto della situazione in materia di mercato e di stato di salute delle api e dell’ambiente».