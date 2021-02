Appartati in auto a bere alcolici dopo il coprifuoco, giovani fidanzati multati

A Castel di Sangro, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno individuato e sanzionato quattro cittadini comunitari di origine est europea che, nonostante i divieti agli spostamenti previsti per le regioni in zona arancione, stavano passando il week end in un albergo della città, provenienti da fuori Comune e da fuori regione.

A Villetta Barrea i militari della locale Stazione hanno individuato una coppia di fidanzati originari della zona che a notte fonda stava consumando bevande alcoliche all’interno di una autovettura, la sanzione è scattata per la violazione del coprifuoco, ossia l’art. 1 comma 3 del DPCM 14 gennaio che vieta gli spostamenti non giustificati dalle ore 22 alle ore

05 del giorno successivo.

Medesima tipologia di violazione veniva accertata dai militari della Stazione di Pescasseroli che elevavano una sanzione amministrativa di € 400 nei confronti di tre uomini che in orario notturno si intrattenevano nei pressi di un ristorante (regolarmente chiuso al pubblico) e nella pubblica via, senza giustificato motivo e privi dei previsti dispositivi di protezione

individuale.

Prosegue pertanto senza sosta l’attività preventiva posta in essere dai militari della Compagnia di Castel di Sangro, impegnati h24 in un’azione di controllo finalizzata in via prioritaria a garantire la sicurezza sanitaria delle comunità alto sangrine, inserite in un contesto territoriale caratterizzato da alta vocazione turistica e dalla diffusa presenza di

seconde case e pertanto particolarmente vulnerabile dal punto di vista epidemiologico, in piena esecuzione delle direttive operative elaborate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

