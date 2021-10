Apre ad Agnone la prima casa funeraria del territorio altomolisano

Nasce ad Agnone la prima casa funeraria del territorio a cavallo tra l’alto Molise, Sangro e Vastese. L’iniziativa porta la firma dell’imprenditore Americo Bucci. La struttura sorge in via Aquilonia su 275 metri quadri con ampio parcheggio all’esterno. I locali sono a disposizione di qualsiasi ditta funebre che intende usufruirne.

Al suo interno due sale per vegliare i defunti, spazio coffee, oltre ad una stanza dove poter eseguire vestizione, preparazione salma, esami autoptici o ispezioni cadaveriche con annessa cella frigorifero.

Sempre al suo interno la proprietà ha riservato un locale espositivo per la scelta delle bare. L’impresa Bucci, inoltre, comunica di assicurare il trasporto a “cassa aperta” da ospedali, Rsa e domicili privati. L’inaugurazione della struttura è prevista per sabato 23 ottobre. Per info: 348.5226474