Dottorati comunali aree interne, Abruzzo leader con quattro progetti finanziati

Con ben quattro borse di studio, l’Abruzzo è la regione più presente nella graduatoria dei vincitori del bando per il finanziamento dei dottorati comunali, i nuovi percorsi attivati in via sperimentale a giugno dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale. Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia sono le uniche regioni che hanno presentato e sono riuscite a ottenere i finanziamenti per tutte le aree interne dei rispettivi territori. Questi i quattro progetti, dei quali i tre assegnati all’Università di Teramo ed uno al Gran Sasso Science Institute: Gessopalena (Basso Sangro Trigno) 75.000 euro; Montorio (Alto Aterno Gran Sasso) 75.000 euro; Isola del Gran Sasso (Valfino-Vestina) 75.000 euro; Molina Aterno (Gran Sasso Valle Subequana), 75.000 euro. Per conoscere le 40 borse di studio finanziate vai al decreto: https://bit.ly/30HzFzK

