“Archeologia in piazza” a Pietrabbondante, laboratori per bambini a cura dell’associazione “Dedalo”

“Archeologia in piazza” a Pietrabbondante, “capitale” culturale dell’Alto Molise grazie agli straordinari ritrovamenti che compongono il più importante sito archeologico dell’Alto Sannio legato alla civiltà dei Sanniti. L’appuntamento proposto dall’associazione culturale “Dedalo” è per il fine settimana. Sabato 18, dalle ore 10,30 del mattino e fino a mezzogiorno, è previsto un “Infopoint con l’archeologo”.

«Vieni a trovarci presso il gazebo dell’associazione per scoprire le nostre attività e l’offerta turistico-culturale dell’Alto Molise. – spiegano dall’associazione Dedalo – Un archeologo sarà a disposizione per rispondere alle curiosità e alle domande sulla storia di Pietrabbondante e del suo territorio». Il pomeriggio di sabato sarà dedicato ad un laboratorio di archeologia per bambini da sei a dodici anni, durante il quale i piccoli potranno «sperimentare la creazione di un vaso in argilla con le tecniche protostoriche». Domenica, invece, il laboratorio dedicato ai bambini avrà come tema “Ma come ti vesti?”, per scoprire l’abbigliamento e la moda dei Sanniti. I bambini potranno così trasformarsi in un guerrieri o in nobili donne aristocratiche, costruendo, con le proprie mani, dei vestiti come quelli che indossavano i fieri padri Sanniti. E nel pomeriggio di domenica, un altro infopoint dedicato questa volta ai più grandi. «Vieni a trovarci presso il gazebo dell’associazione per scoprire le nostre attività e l’offerta turistico-culturale dell’Alto Molise. – aggiungono da Dedalo – Ti aspettiamo in Largo Ciro Menotti, a Pietrabbondante». La partecipazione ai laboratori per bambini è gratuita. Informazioni e prenotazioni sul numero 3297345581 (anche via WhatsApp) oppure all’indirizzo email aps.dedalo@gmail.com. L’evento culturale si inserisce nelle celebrazioni in occasione delle Giornate europee dell’Archeologia.