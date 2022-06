Bombe di semi pronte ad esplodere in Alto Molise, alla scoperta del mondo delle api

«Venite a scoprire il mondo delle api, ai piedi del monte Tòtila, lungo verdissimi prati in fiore». L’appello, o meglio l’invito, è lanciato dall’associazione “Assembramenti Culturali” in collaborazione con “MieliSano” e “Rete Weec Molise”. Una passeggiata escursionistica in Alto Molise con abbinata una visita in apiario, grazie alla disponibilità dell’azienda apistica “MeliSano” di Pescolanciano. Una proposta per passare un sabato immersi nella natura, adatta anche a famiglie con bambini, scoprendo il meraviglioso mondo delle api.

L’Alto Molise è una terra particolarmente vocata all’allevamento di api mellifere, perché la mancanza di agricoltura intensiva e dunque il mancato impiego di fitofarmaci e sostanze tossiche rende l’ambiente particolarmente salubre. E le api, appunto, sono un ottimo bio indicatore. Oltre a produrre miele, le aziende apistiche attive sul territorio si stanno orientando sempre più sulle attività didattiche e divulgative, che attraggono curiosi e soprattutto bambini. «L’uscita in programma, rivolta a bambini e famiglie – spiegano gli organizzatori – ha come tema quello delle api. L’incontro prevede una piccola passeggiata esplorativa a Pescolanciano, ai piedi del Monte Tòtila, condotta dalla Guida Ambientale Escursionistica Daniela Pietrangelo. Attraverseremo verdi prati tra fioriture di stagione, di cui le api vanno ghiotte. Successivamente gli apicoltori Antonietta, Maurizio e Vincenzo ci racconteranno del loro lavoro con questi strepitosi insetti e ci spiegheranno come accedere in sicurezza all’apiario. Tutti i partecipanti, inclusi i più piccoli, dopo aver indossato la tuta per apicoltori, attrezzatura fornita da MieliSano, potranno osservare da vicino le arnie, le famiglie di api in esse contenute, l’ape regina, il miele prodotto, sentire il ronzio degli sciami e molto altro. Per aiutare le api a trovare facilmente fiori, favorire l’impollinazione e la biodiversità, prepareremo le “bombe di semi”. Nulla di pericoloso, anzi! Le bombe di semi hanno lo scopo di far fiorire le aiuole delle città, gli angoli di giardino spogli o del terrazzo, possono essere lanciate o appoggiate e dopo qualche giorno germogliano». L’evento in programma sabato a Pescolanciano è intuibilmente a numero chiuso, perché la visita guidata in mezzo alle arnie è possibile solo con le opportune dotazioni di protezione che sono in numero limitato. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’utenza telefonica 3334226979.