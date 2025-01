Aree interne e gestione delle risorse naturali, il direttore del Pnalm ospite del Cai Vasto

Conservazione, valorizzazione e razionale gestione delle risorse naturali quale premessa fondamentale per la sopravvivenza dell’uomo nelle aree interne. Più che un titolo è il programma dell’incontro di approfondimento promosso dal Club alpino italiano, sezione di Vasto, per sabato pomeriggio. Il primo febbraio, infatti, dalle ore 17,30, presso la sala conferenze del Cai, in via delle Cisterne in Vasto, si terrà un evento formativo e informativo che vedrà come ospite e relatore il colonnello dei Carabinieri Forestali e direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone.

La figura apicale del Pnalm parlerà, appunto, di conservazione e gestione delle risorse naturali portando sul territorio del Vastese l’esempio del parco nazionale. L’ingresso al convegno è libero e i lavori saranno moderati da Luigi Cinquina, presidente della sezione Cai di Vasto.