Aree urbane degradate: a Guilmi fondi per 854mila euro

«Con la DGR n. 56 saranno 17 i comuni abruzzesi a beneficiare dell’intervento finanziario frutto dell’accordo siglato lo scorso luglio tra il Presidente Marsilio e dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale che consta di 25 milioni di euro di cui 4 milioni di contributo regionale. Grazie ai fondi reperiti dalla giunta regionale che consente lo scorrimento della graduatoria del Bando “Aree urbane degradate” saranno 17 i comuni che potranno supportare iniziative urbanistiche e lavori pubblici di riqualificazione in aree particolarmente degradate, gli importi finanziati:

Civitella del Tronto 472.000,00 euro; Orsogna 1.596.178,57; Miglianico 1.920.000,00; Mosciano Sant’Angelo 1.280.000,00; Tollo 1.294.406,99; Castel di Sangro 1.600.000,00; Martinsicuro 1.570.618,40; Pianella 1.176.886,00; Guilmi 854.100,00; Roseto degli Abruzzi 1.289.380,77; Montefino 592.000,00; Torricella Sicura496.000,00; Bucchianico 1.933.333,33; Tufilo 1.500.000,00; Sulmona 1.600.000,00; Montorio al Vomano 369.561,88 e Fresagrandinaria 1.568.000,00» così il Gruppo consiliare Lega in Consiglio regionale.

