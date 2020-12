Armando Massanisso dottore in Scienze Internazionali Diplomatiche

Neo dottore in Scienze Internazionali e Diplomatiche (Classe LM-52). Missione compiuta per Armando Massanisso, originario della frazione di Villacanale, che presso l’Università di Bologna ha discusso brillantemente la tesi. “In Topics in International Security. Crime-terror nexus: il caso del Mali”. Relatore il professor Lorenzo Zambernardi. Ad Armando e i suoi familiari le congratulazioni dalla redazione de l’Eco online.

