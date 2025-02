Arnesi da scasso in auto, cinque persone denunciate dai Carabinieri nel Chietino

Nella serata di sabato, I Carabinieri della compagnia di Chieti hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, con particolare riguardo ai furti di auto ed in abitazione.

Nel corso dell’attività, i militari mentre perlustravano il parcheggio del centro commerciale “Megalò” notavano alcuni soggetti in atteggiamento sospetto mentre si aggiravano tra le file degli stalli delle auto e, dopo averli notati salire a bordo di un’auto noleggiata, procedevano a fermarli e perquisirli. Nella circostanza, venivano trovati alcune chiavi codificate, una centralina modificata ed alcuni telecomandi utilizzati per asportare le autovetture soprattutto del tipo utilitarie, nonché 0,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish verosimilmente per uso personale. Tutto il materiale veniva sottoposto a sequestro a disposizione dell’autorità amministrativa e giudiziaria.

I predetti avevano anche cercato di disfarsi di tutti gli apparati dopo essere stati fermati, ma i Carabinieri tempestivamente riuscivano ad accorgersene e fermarli. L’attività si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei servizi predisposta a seguito dei numerosi furti di auto che si sono recentemente registrati nei pressi del citato centro commerciale, ma soprattutto ha permesso di evitare che venissero asportate altre autovetture tenuto anche conto del numero dei soggetti fermati. Nell’ambito del medesimo servizio, nel complesso, venivano sottoposte a controllo 50 autovetture e identificate 64 persone.