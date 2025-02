Caccia Village: novità l’area dedicata al Long Range e all’Extreme Shooting

Da sempre ritenuta la fiera che ha anticipato e sviluppato le nuove tendenze del mondo della caccia, delle filiere di carne selvatica e del lifestyle del cacciatore, per l’edizione 2025 Caccia Village allarga i propri orizzonti, dedicando più spazio e più contenuti al tiro sportivo.

La sua vocazione di evento completo che offre ai visitatori e agli appassionati un vero e proprio villaggio internazionale dove ritrovarsi e condividere le ultime novità di settore, si accentua in questa che sarà la 13° edizione con la creazione dell’Area EXTREME SHOOTING VILLAGE.

Una nuova avvincente area, completamente dedicata al Long Range e all’Extreme Shooting, situata nel cuore della parte espositiva.

Al centro del padiglione 9, verrà ospitato infatti un vero e proprio punto di ritrovo e confronto sul tiro sportivo nel panorama italiano, in cui poter incontrare le aziende specializzate in questi affascinanti settori.

A completare la parte espositiva, una serie di workshop tematici condotti dai massimi esperti italiani, previsti per sabato 10 e domenica 11 maggio, attraverso i quali poter scoprire e apprendere le più recenti tecniche e tecnologie nel campo del tiro a lunga distanza.

EXTREME SHOOTING VILLAGE sarà l’occasione perfetta per arricchire le proprie conoscenze, confrontarsi con altri appassionati e immergersi nell’adrenalina del tiro estremo. Un appuntamento pensato per chi ama precisione e passione: un viaggio esplorativo ed emozionante per vivere in prima persona l’emozione del Long Range e avvalersi del supporto dei più grandi professionisti del settore.