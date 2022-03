Arnesi da scasso in auto, denunciati quattro foggiani in trasferta nel Chietino

Fermati tre giovani ed una donna di origini foggiane in atteggiamento sospetto. I Carabinieri di Francavilla al Mare hanno denunciato a piede libero tre giovani di età compresa tra i 20 ed i 34 anni ed una donna di anni 26, tutti originari della provincia di Foggia, già noti alle Forze Dell’Ordine, per possesso di oggetti atti allo scasso, chiavi alterate e centraline.

L’evento risale alle prime ore della notte del 26 marzo 2022, quando i quattro soggetti, a bordo di una utilitaria, venivano sorpresi mentre si aggiravano tra le auto in sosta, in zona sud della città. La perquisizione personale e veicolare permetteva di far rinvenire nell’abitacolo dell’auto numerosi arnesi da scasso, chiavi alterati di altri veicoli ed una centralina utilizzata per l’accensione di autovetture. Detta operazione rientra nella costante attività di prevenzione finalizzata ad argine il fenomeno dei furti di autovetture che interessa, particolarmente, i comuni costieri e che permetteva di individuare, qualche giorno prima, altri due soggetti di origini foggiane prima che potessero mettere a segno il furto di auto. Nei confronti dei quattro è scattata l’accusa di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, con proposta della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Francavilla al Mare.