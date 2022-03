Nuovo palasport, sindaco Agnone annuncia: “Bando chiuso, via ai lavori”

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando ‘Sport e Periferie 2020’. Il documento ha confermato il finanziamento da 500.000 euro per il progetto di realizzazione del nuovo palazzetto dello sport. Lo annuncia il sindaco di Agnone, Daniele Saia che aggiunge: “Con la pubblicazione definitiva dei vincitori, si conclude l’iter burocratico del bando e i lavori divengono finalmente appaltabili. L’Amministrazione si attiverà immantinente affinché tutte le procedure di appalto vengano espletate al più presto in modo che Agnone possa tornare ad avere uno spazio completamente nuovo ed efficiente in cui praticare sport e realizzare eventi”.

Il progetto del nuovo impianto

L’opera in essere vede la co-partecipazione del Comune altomolisano con un mutuo di altri 500.000 euro. Il nuovo impianto sorgerà sulle ceneri della vecchia struttura in località Tiro a Segno e ha l’ambizione di ospitare gare di volley, basket e calcio a 5 anche di categorie professionistiche. Da anni gli sportivi della cittadina reclamavano a gran voce un impianto che potesse venire incontro alle esigenze di un territorio con un bacino d’utenza di oltre 10.000 abitanti. Negli ultimi mesi a rilanciare tale necessità anche il campione di volley Stefano Patriarca che ha offerto la sua esperienza e professionalità per la creazione di un campus sportivo capace di favorire e incentivare le attività, in particolare nel campo della pallavolo, disciplina sportiva che ad Agnone ha avuto da sempre una storica tradizione con la locale squadra approdata nel torneo nazionale di serie A2. Affinché ciò possa concretizzarsi resta fondamentale appaltare e portare a termine le opere nel più breve tempo possibile.