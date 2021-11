Arresti non convalidati ad Agnone, ladri denunciati e rimessi in libertà

Non sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria competente i tre arresti operati nella serata di ieri dai Carabinieri della compagnia di Agnone. Tre albanesi sono stati bloccati nei pressi di Pescolanciano con la refurtiva in auto da alcune pattuglie dell’Arma. I tre delinquenti hanno tentato di resistere all’azione dei militari, ma alla fine sono stati portati in caserma per tutti gli adempimenti del caso. Mancando il requisito della flagranza del reato, in effetti i tre albanesi sono stati trovati a bordo di un’auto strapiena di refurtiva, ma non nell’atto di compiere un furto in abitazione, il magistrato non ha convalidato l’arresto. I tre sono stati dunque rimessi in libertà, dopo essere stati denunciati presumibilmente per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

