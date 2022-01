Arte: Grifone stilizzato, simbolo della città, donato al Comune di Agnone

Una stilizzazione in ferro, riproduzione dello stemma della città, dell’altezza di un metro e 95 centimetri. L’opera è stata donata al Comune di Agnone dal signor Clemente Zarlenga , realizzata grazie alla collaborazione del figlio Emanuele. Il manufatto sarà affisso sul muro al piano terra del Municipio che, a breve, sarà nuovamente raggiungibile da una porta automatica montata all’ingresso. “Dedico l’opera a mia moglie Tonina e a tutti gli emigrati sparsi nel mondo” ha commentato Zarlenga. Un dono molto apprezzato dall’amministrazione che ha ringraziato l’artista per la determinazione, la generosità e l’amore che mostra in ogni occasione nei confronti della comunità.

