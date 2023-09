Arte millenaria: fonderia Marinelli Patrimonio mondiale dell’umanità. “Motivo di vanto per l’intero Molise” 

Non solo la candidatura a capitale italiana della cultura 2026: la storia millenaria di Agnone potrebbe ambire anche a un altro riconoscimento.

“Cultura, arte, storia e artigianato insieme per la candidatura della Pontificia Fonderia Marinelli a Patrimonio dell’Unesco, ci auguriamo che, con questi tre elementi insieme, la Fonderia possa riuscire a ottenere il riconoscimento di Patrimonio dell’umanità”, la dichiarazione a margine del convegno ‘Guardare oltre’ organizzato a Termoli nell’ambito degli eventi curati dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo per il ‘World Tourism Day’, di Armando Marinelli, co-titolare insieme al fratello Pasquale, della fabbrica artigianale che realizza campane per tutto il mondo. Una storia lunga oltre un millennio quella della Fonderia, che ha visto alternarsi momenti di difficoltà a grandi soddisfazioni.

Nella foto Pasquale (a sinistra) e Armando Marinelli, titolari della fonderia



Ad Agnone, la tradizione di forgiare e fondere i metalli rislae a 2500 anni fa, al Medioevo. La fonderia Marinelli, con oltre otto secoli di attività, è l’officina in cui vengno prodotte campane più antiche del mondo. Ad oggi i Marinelli continuano questa secolare tradizione forgiando campane dai bellissimi rilievi artistici e dalla perfetta sonorità. Nel 1924, Papa Pio XI, concesse alla famiglia Marinelli di effiggiarsi dello stemma Pontificio.

Su tutte, l’esperienza più significativa risale al 1924, anno in cui Papa Pio XI concesse alla famiglia Marinelli lo stemma Pontificio, seguita dalla storica visita del 19 marzo 1995 di Papa Giovanni Paolo II, proclamato in seguito santo. Ed ancora, l’attenzione rivolta con uno speciale dal quotidiano americano il New York Times, che fanno dell’opificio molisano uno dei posti più visitati in regione.

“Se andiamo alle origini, la famiglia Marinelli proviene dal Veneto – ha spiegato ancora l’imprenditore -. Ad Agnone all’epoca già c’era questa attività. Nel passato il lavoro delle campane veniva fatto sul posto, non nello stabilimento per cui per gli spostamenti venivano usati i tratturi insieme ai pastori. E ci si confondeva con loro e si riusciva a tornare a casa riuscendo a superare i briganti. Oggi siamo alla 26esima generazione. Dobbiamo mantenere la tradizione di una volta e trasmettere alla nuova generazione, i nostri figli, una visione futura sempre legata al lavoro della famiglia e degli antenati”. Due celebrazioni sono in arrivo: “Nel 2024 festeggeremo i 100 anni dello stemma pontificio che fu affidato al bisnonno Pasquale, nel 2025 ci sarà il Giubileo che festeggeremo con Papa Francesco” conclude Armando Marinelli.