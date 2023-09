Monsignor Bregantini celebra la festa della Polizia in onore di San Michele Arcangelo

Nella mattinata odierna, in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo Patrono della Polizia di Stato, presso la Chiesa di “Santa Maria del Monte” è stata celebrata una Santa Messa, officiata da Monsignor Giancarlo Maria BREGANTINI, Vescovo dell’Arcidiocesi di Campobasso-Boiano e da Don Franco d’Onofrio Vice Cappellano della Polizia di Stato, con la partecipazione del coro della Parrocchia di “San Michele Arcangelo” di Fornelli (IS)

Alla cerimonia, oltre al Prefetto di Campobasso Michela LATTARULO ed alle Autorità civili e militari, una rappresentanza delle Sezioni ANPS di Campobasso e di Termoli e di frequentatori dei corsi di formazione in atto presso la Scuola Allievi Agenti “G. Rivera”.

La circostanza è stata l’occasione per onorare il ricordo dei Caduti della Polizia di Stato e delle “Vittime del Dovere” a cui il Questore Montaruli ha rivolto un particolare pensiero di vicinanza

Come di consueto la ricorrenza è anche l’occasione per celebrare l’iniziativa del “Family Day”, giunta quest’anno alla diciannovesima edizione, finalizzata a favorire momenti di incontro tra il personale della Polizia di Stato ed i propri familiari nei luoghi ed ambienti di lavoro. Nel corso dell’intera mattinata, le porte della Questura di Via Tiberio, sono state aperte ai familiari dei poliziotti