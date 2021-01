Ascensore rotto in ospedale, Petrecca: «Pezzo in arrivo, sostituzione la settimana prossima»

«Ho verificato la situazione relativa all’ascensore guasto dell’ospedale “Caracciolo”. Come già ampiamente ribadito (da chi, quando e dove, ndr?), il pezzo mancante è in arrivo ed il ritardo nella consegna è dovuto proprio al fatto che la componente non funzionante dell’ascensore è molto datata. In ogni caso, la triste vicenda sta per concludersi in modo positivo. La sostituzione del pezzo avverrà nell’arco della prossima settimana».

Il consigliere comunale e capo della Protezione civile, Mario Petrecca

Lo comunica Mario Petrecca, presidente del Nucleo Protezione Civile di Agnone e consigliere comunale di maggioranza, riferendo di aver parlato con la dirigenza ospedaliera in merito al problema tecnico che si trascina ormai da oltre un mese causando perduranti disagi all’utenza.