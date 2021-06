Asfalti in Alto Molise, è la volta di Carovilli e San Pietro Avellana

Iniziata, proprio nei giorni scorsi, le operazioni per asfaltare un tratto di strada interno a Carovilli. Si tratta di fondi assegnati «nell’ambito di un complessivo progetto di rifacimento del manto fino al comune di San Pietro Avellana, – spiegano dagli uffici del Municipio – ed è quindi in vigore il divieto di sosta sulla porzione di strada provinciale che va dal bivio verso la stazione a Fonte Curelli». Ovviamente i divieti saranno in vigore solo per il tempo strettamente necessario a consentire i lavori e revocati subito dopo. Una buona notizia, dunque, per il comparto viabilità dell’entroterra Altomolisano, dopo decenni di abbandono e incuria da parte delle istituzioni. I nuovi fondi stanziati dal Governo centrale e distribuiti agli enti intermedi consentono finalmente di sistemare e porre in sicurezza alcune arterie stradali pesantemente dissestate.

