Asl Chieti Lanciano Vasto: Schael lascia e va a Torino, al suo posto nominato l’ingegnere Mauro Palmieri

Sarà l’ingegnere Mauro Palmieri il nuovo direttore generale della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha selezionato il nome del sostituto del dottor Thomas Schael che il primo marzo prenderà servizio a Torino.

Palmieri, direttore UOC Patrimonio e Sicurezza della Asl di Frosinone, già nelle prossime settimane sarà in Abruzzo per avviare il passaggio delle consegne e prendere contatto con la realtà abruzzese, al fine di cominciare la sua attività subito dopo la partenza del dottor Schael, in soluzione di continuità.

«Ho condiviso con l’assessore Verì la scelta dell’ing. Palmieri soprattutto alla luce della sua grande esperienza nel campi dell’edilizia sanitaria, avendo realizzato non meno di sei ospedali nella sua carriera dirigenziale. La persona giusta per una Asl fortemente impegnata nella realizzazione di due nuovi ospedali, la ristrutturazione dei restanti e l’attuazione del Pnrr», ha dichiarato il presidente Marsilio.

«Esprimo le mie felicitazioni a Mauro Palmieri che si insedierà alla guida della nostra Azienda dal 1° marzo. – commenta il direttore generale uscente – Sono certo che le competenze ed esperienze acquisite gli permetteranno di fare un buon lavoro e portare a compimento attività e opere già avviate. Volentieri mi rendo disponibile a un passaggio di consegne da avviare fin da subito, così da garantire una transizione ordinata e fluida, che consenta al nuovo Direttore un’operatività immediata. Auguro buon lavoro a Palmieri, al quale questo territorio riserverà la stessa cordiale accoglienza che ho ricevuto io fin dal primo momento. L’Abruzzo è terra generosa, qui si sentirà a casa».