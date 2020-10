Asm, Valentina Fauzìa nuovo presidente del Gruppo uffici stampa

Valentina Fauzìa è il nuovo presidente del Gruppo Uffici Stampa dell’Asm. Succede ad Antonio Chiatto, che ha rimesso l’incarico dopo l’elezione al consiglio dell’Ordine del Molise. E’ quanto rende noto l’Associazione della Stampa molisana che prosegue: ” L’assemblea ha, poi, eletto alla vicepresidenza il collega Mauro Gioielli, capo ufficio stampa del Comune di Isernia. Nel corso della riunione – prosegue la nota – è stato ribadito l’impegno del Gus per l’istituzione degli uffici stampa negli Enti locali, in ottemperanza alla legge 150/2000. Nelle prossime settimane, infatti, l’organismo proseguirà il lavoro di sensibilizzazione sulla materia per una corretta informazione dei cittadini, che deve essere affidata a professionisti iscritti all’albo e non può essere gestita da amministrativi o politici eletti”.

