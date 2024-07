Aspettando Parigi, la nazionale di ciclismo paralimpico in ritiro a Campo Felice in Abruzzo

La Nazionale di ciclismo paralimpico, guidato dal commissario tecnico Pierpaolo Addesi, sarà in raduno sulle montagne d’Abruzzo, a Campo Felice, nel comune di Lucoli (Aq), dal primo al 14 agosto prossimi. Un appuntamento che rappresenta un momento cruciale per la preparazione del gruppo in vista delle prossime competizioni internazionali e dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Gli atleti convocati sono:

Aere Katia (A.S.D. Pol Trivium)

Andreoli Federico (Restart Sport Academy)

Bernard Lorenzo (Team Equa)

Cornegliani Fabrizio (Team Equa)

Cortini Davide (Restart Sport Academy)

Cretti Claudia (G.S. Fiamme Azzurre)

Farroni Giorgio (Natura e Sport)

Mazzone Luca (Circolo Canottieri Aniene)

Mele Eleonora (Team De Rosa Santini)

Mestroni Federico (Tigullio Handbike Team)

Pini Martino (Team Equa)

Plebani Davide (G.S. Fiamme Oro)

Porcellato Francesca (G.C. Apre-Olmedo)

Ruffato Giulia (Restart Sport Academy)

Testa Mirko (Active Team La Leonessa)

Totò Paolo (Team Go Fast)

Vitelaru Ana Maria (Team Equa)

Lo staff tecnico che accompagnerà gli atleti sarà composto da:

Pierpaolo Addesi (Tecnico Nazionale)

Francesco Parmegiani (Collaboratore Tecnico)

Alessandra Carera (Collaboratore)

Gabriele Laviano (Operatore Tecnico)

Vincenzo Bonavita (Meccanico)

Lo scorso anno il raduno si è tenuto a Livigno, quest’anno diversa location. “L’Abruzzo è ormai la casa del ciclismo paralimpico e spero che a Parigi si possa raccogliere qualche risultato. Abbiamo una squadra rinnovata: su 16 atleti, tra uomini e donne, solo 6 hanno già avuto un’esperienza alle Paralimpiadi, gli altri 10 sono alla prima esperienza ed alcuni sono giovanissimi”, dice Addesi, che in Francia vivrà la sua prima Paralimpiade come cittì, dopo quattro da atleta (Londra, Rio, Pechino e Tokyo).

Riprende Addesi: “Non sarà questa la Paralimpiade dove si raccoglieranno tanti frutti, ma credo che a Los Angeles, se avrò ancora la possibilità di esserci, si potranno iniziare a vedere i risultati di questo grande rinnovamento nella squadra”.

Al raduno sarà presente Luca Mazzone, che avrà l’onore di essere il portabandiera a Parigi, un simbolo di ispirazione e leadership per tutto il gruppo.

L’obiettivo del raduno, quindi, è di prepararsi al meglio per affrontare le imminenti e future sfide e portare in alto i colori italiani.