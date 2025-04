Asrem: elezioni Rsu, Cisl Fp primo sindacato. L’agnonese Bruno Delli Quadri fa il pieno di voti

È Bruno Delli Quadri (in foto con Daniela Fumarola segretaria nazionale CISL), infermiere professionale del 118 di Agnone, il primo degli eletti nelle recenti elezioni RSU svoltesi il 14, 15 e 16 aprile presso l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Con 154 preferenze personali, Delli Quadri ha ottenuto il miglior risultato individuale, seguito da Pierfranco Tomassi con 153 voti. Un risultato che testimonia la stima e la fiducia del personale sanitario nei suoi confronti.

La Cisl Fp risulta primo sindacato in Asrem, con una netta vittoria: ben 576 voti di lista, circa 200 in più rispetto ai principali competitor – Nursind (384), Uil (382), Cgil (358) e Ugl Salute (56) -. Un’affermazione chiara, che sottolinea la crescente fiducia dei lavoratori nella proposta sindacale della Cisl. “Un risultato che non lascia spazio a dubbi: il personale sanitario molisano ha riconosciuto e premiato la coerenza, la serietà e l’efficacia dell’azione sindacale”, commentano dalla Cisl Fp, “frutto di un lavoro costante e concreto a tutela dei professionisti della sanità”.

Tra i risultati più significativi ottenuti dal sindacato negli ultimi anni si legge in una nota: “La stabilizzazione del personale precario secondo i D.lgs 75/2017 e 234/2021; il regolamento per le indennità di Pronto Soccorso (art. 107 CCNL 2019/21); l’estensione del servizio mensa e dei buoni pasto da 800 a 2.000 lavoratori; il raddoppio del compenso per le attività aggiuntive (da 25 a 50 euro l’ora); la regolamentazione delle attività libero-professionali; la sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale che ha sbloccato progressioni economiche (DEP2024) e incarichi di funzione.” “Ringraziamo di cuore tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno dato fiducia alla nostra lista — concludono dalla Cisl —. Questo traguardo è solo l’inizio: continueremo con determinazione a perseguire il benessere e la valorizzazione del personale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise.”

Gli 11 eletti della Cisl Fp:

Bruno Delli Quadri Pierfranco Tomassi Antonio Palladino Costanzo Sampogna Claudio Maria Sebastiano Luca Crudele Antonio Sallustio Ramona Avorgna Ciriaco De Pasquale Lucia Steno Rosaria D’Alessandro