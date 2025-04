Prefettura pentra: Assunta Lanni nuova dirigente Contabilità e gestione finanziaria

La dr.ssa Assunta Lanni è la nuova Dirigente dell’Ufficio Contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali della Prefettura – U.T.G. di Isernia.

Si è insediata in data odierna presso la Prefettura di Isernia la nuova Dirigente dell’Ufficio Contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali, dott.ssa Assunta Lanni. È laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Napoli “Federico II”. La dott.ssa Lanni, già iscritta nell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Nazionale e Regionale, vanta una solida esperienza nei ranghi della Pubblica Amministrazione pubblica, sia a livello centrale che periferico. La Dirigente, infatti, dopo aver prestato servizio presso le Prefetture – UTG di Isernia e Benevento, dal 2018 al 2025 ha lavorato presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno.

È risultata vincitrice della procedura di interpello pubblico indetta con D.M. n. 810 del 18 aprile 2024 per la copertura di 19 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, in virtù della quale ha assunto, a partire da oggi e per un triennio, presso questa Prefettura, il predetto incarico di direzione di Ufficio di livello dirigenziale di II fascia, conferitogli dal Prefetto Giuseppe Montella. Il Prefetto ha formulato alla predetta Dirigente i migliori auguri di buon lavoro, confidando nell’esperienza e nella ricca professionalità maturate dalla dott.ssa Lanni nel corso della sua carriera, auspicando una proficua collaborazione nell’interesse dell’Amministrazione.