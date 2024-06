Assemblatori meccanici e saldature: corso gratuito e indennità per i partecipanti

Assemblatori meccanici e saldature. Il corso è gratuito e prevede un’indennità riconosciuta ai partecipanti. Scuola d’impresa si propone di dare una guida a chi cerca lavoro nel settore metalmeccanico mediante la proposta progettuale che mira a formare figure professionali nell’ambito delle attività di assemblaggio meccanico e processi di saldatura da inserire in realtà produttive locali.

Il percorso formativo, che si terrà presso la sede di Termoli di Scuola d’Impresa sita in via Mattei (Zona Industriale), ha una durata complessiva di 300 ore di cui 120 di formazione teorico/pratica e 180 di stage. È rivolto ad allievi inoccupati e disoccupati. La partecipazione al corso è gratuita e in più è previsto il riconoscimento di un’indennità di frequenza per i partecipanti (4 €/h). Il numero massimo di allievi sarà pari a 10 unità. Al termine del percorso formativo, è previsto l’inserimento lavorativo del 30% dei partecipanti al percorso di formazione.

Il corso permetterà di acquisire le conoscenze specifiche nei processi di assemblaggio meccanico e nei processi di saldatura, favorire lo sviluppo della capacità di lettura e interpretazione dei disegni progettuali e affinare l’abilità nella conoscenza e gestione delle attrezzature e componenti di lavorazione. Il tutto puntando a creare figure in grado di inserirsi facilmente in molti dei processi produttivi delle imprese del settore metalmeccanico. Lo stage si terrà presso due importanti aziende operanti nel settore ‘’Delta Impianti Industriali’’ e ‘’Metano Impianti Molise’’, aziende dotate di esperienza pluriennale, grazie al personale altamente qualificato, e in continua espansione sul mercato nazionale e su quelli internazionali.

Delta Impianti Industriali Srl opera nel settore di attività della costruzione di impianti e componenti meccaniche; Metano Impianti Molise Srl è un’azienda di progettazione, costruzione e installazione di stazioni per la decompressione e la misura del gas naturale e apparecchi a pressione certificati PED.



Per iscriversi al percorso è possibile compilare la scheda disponibile a questo link: https://scuoladimpresasrl.it/corso-gratuito-montatore-meccanico-di-sistemi/