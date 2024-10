Assemblea nazionale Anci, eletti i delegati: Saia, Sciulli, Gentile e Nucci per l’Alto Molise

Nel pomeriggio di ieri si è svolta, presso la sala del Parlamentino della Regione Molise, l’assemblea precongressuale Anci Molise chiamata ad eleggere dieci delegati per il Congresso di Torino e un consigliere nazionale.

Pompilio Sciulli di Pescopennataro

L’assemblea ha eletto, quali delegati alla “XX Assemblea congressuale nazionale A.N.C.I. 2024”: Sciulli Pompilio (Pescopennataro), Gentile Lino (Castel del Giudice), Montagano Nicola (Bonefro), Nucci Nunzia (Sant’Angelo del Pesco), Contucci Simona (Montenero di Bisaccia), Lallitto Sabrina (Casacalenda), Giampaolo Marco (Ripalimosani), Saia Daniele (Agnone), Castelli Eliseo (Casalciprano), Valente Simona (Campochiaro). Consigliere nazionale riconfermato Paolucci Gianfranco (Macchia Valfortore).

Lino Gentile di Castel del Giudice

Le operazioni di voto si sono svolte celermente e senza scrutinio segreto, ma per acclamazione, visto che la lista dei candidati era unica e concordata con i partecipanti.

All’assemblea precongressuale ha partecipato, in rappresentanza di Anci nazionale, Gianluca Saponaro, come da art. 12.10 dello Statuto, nonché, da remoto il presidente facente funzioni Roberto Pella, con un sentito intervento sull’attività che Anci Molise svolge nel territorio di competenza: dalle osservazioni per l’impiego delle risorse derivanti dai nuovi strumenti europei, Next Generation EU, e nuove opportunità aperte dalla nuova programmazione 2021 – 2027, alle proposte sulle attività dei piccoli Comuni, sulla salvaguardia dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone, «presidio indispensabile del territorio», collaborazione proficua con l’unità di missione per la ZES Adriatica poi ZES Unica, nonché attività capillari sul territorio per il Progetto PICCOLI e con i servizi di Poste Italiane.

Nunzia Nucci di Sant’Angelo del Pesco

A livello regionale, A.N.C.I. Molise è parte attiva in tutti i tavoli tecnici organizzati da Regione e Prefetture. Un plauso al presidente, al comitato direttivo e al supporto amministrativo che riescono a venire incontro alle esigenze del territorio facendosi porta voci presso gli organi di competenze per le varie richieste.

Prossimo appuntamento il Congresso Regionale per il rinnovo delle cariche elettive di A.N.C.I. Molise.