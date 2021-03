Assembramento sulla pista ciclabile, sei giovani sanzionati

Nell’ambito di capillari controlli posti in essere dagli agenti del commissariato di Polizia di Vasto sono state elevate nr. 6 sanzioni per violazione delle norme relative al contenimento covid-19 nei confronti di alcuni ragazzi sorpresi in assembramento su una vecchia pista ciclabile, in periferia della città, senza che fornissero un giustificato motivo, venendo quindi tutti sanzionati ai sensi del DPCM in vigore.

I ragazzi asserivano di essersi appartati per vedere insieme le partite della domenica. Proseguiranno anche nei prossimi giorni e, in particolare, nei prossimi fine settimana i controlli da parte della Polizia di Stato che intensificherà ulteriormente l’attività di prevenzione e repressione dei reati nei punti nevralgici della città di Vasto, monitorando non solo le principali vie d’accesso ma anche le zone periferiche.

