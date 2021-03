Litiga con il vicino, scaglia un masso sull’auto: donna marocchina denunciata nel Vastese

Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità, oltre che per la verifica del rispetto delle norme anti – Covid, disposti dal Questore della Provincia di Chieti, Annino Gargano, gli uomini del Commissariato di Vasto, hanno svolto un’attenta attività di prevenzione mediante posti di controllo su strada. In particolare, nel corso dei servizi sono state identificate nr. 76 persone e controllati nr. 25 veicoli. Sono stati effettuati nr. 19 controlli, finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni cui sono sottoposti i soggetti destinatari di misure di prevenzione e cautelari disposte dall’Autorità giudiziaria, nel corso dei quali è stata denunciata una persona per evasione. E’ stata invece denunciata per il reato di danneggiamento aggravato una donna di origini marocchine che, a causa di diverbi con il vicino di casa, ha scagliato un grosso masso contro l’autovettura di quest’ultimo.



