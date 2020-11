Assessore e musica per accogliere gli alunni a Poggio Sannita

Si è tornati a scuola, ieri mattina, a Poggio Sannita, dopo una settimana di stop disposta dal sindaco, in via precauzionale, per via di alcuni casi di positività che pure non avevano interessato direttamente l’ambiente scolastico. E per il rientro degli alunni nelle scuole del paese l’assessore al ramo, Lucietta Amicone, ha voluto presenziare alla prima campanella dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria.

«Ho voluto essere presente, per significare l’impegno e la vicinanza dell’amministrazione ai nostri alunni, ai docenti e alla scuola come istituzione. – spiega l’assessore, che ha passato una vita lavorativa negli ambienti scolastici – E abbiamo ri-accolto gli alunni con una canzone molto significative e beneaugurante: “Il cielo è sempre più blu“».

Complice anche la bella giornata, dopo una parentesi di freddo delle ultime ore, la colonna sonora scelta dalla assessore Amicone ha inteso dare un segnale di speranza e di fiducia ai piccoli alunni di Poggio Sannita.

«Dal punto di vista della sicurezza credo non ci siano problemi, – aggiunge l’assessore – infatti nei giorni scorsi abbiamo proceduto alla sanificazione di tutti i locali frequentati da alunni e docenti e anche dello scuolabus adibito al trasporto degli studenti».

Insomma, si torna alla normalità a Poggio Sannita, sperando che la fase emergenziale si avvii ad una rapida soluzione.