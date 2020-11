Belmonte concede la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

E’ stato convocato per il giorno venerdì 27, alle ore 12:30, in sessione ordinaria in prima convocazione e per il giorno successivo, alle ore 12:30, in seconda convocazione il Consiglio comunale di Belmonte del Sannio.

All’ordine del giorno la ratifica della delibera di giunta comunale con oggetto “Variazione al bilancio di previsione”. A seguire si tratterà della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dei provvedimenti dell’amministrazione per l’ex edificio scolastico rurale denominato “Carcamo”. Inoltre il Consiglio sarà chiamato ad esprimersi sull’adesione alla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria di Belmonte del Sannio al “Milite Ignoto”. Nonostante l’emergenza sanitaria in atto, infatti, la sindaca di Belmonte, Anita Di Primio, nei giorni scorsi, ha voluto commemorare e onorare i caduti in guerra e le Forze armate, deponendo una corona di alloro ai piedi del monumento dedicato. «Con l’auspicio che l’emergenza sanitaria in atto ci spinga a lottare e resistere con la stessa tenacia dei nostri eroici combattenti, onoriamo tutte le Forze Armate e l’Italia unita» commenta la sindaca Di Primio. In coerente conseguenza ora approda in Consiglio comunale la proposta di cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Ultimo punto all’ordine del giorno l’approvazione dello schema di convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni catasto e pianificazione nell’area Alto Medio Sannio della Regione Molise, che si inserisce tra le opportunità messe in campo dalla Strategia nazionale aree interne.