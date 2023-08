Assestamento di bilancio, la Regione “trova” 750 mila euro per il sostegno agli apicoltori in crisi

«Con l’approvazione dell’assestamento di bilancio in serata – annuncia il vicepresidente della giunta regionale con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente – è stato dato il via libera ad importanti misure finanziarie di sostegno al settore agricolo, per oltre 7 milioni di euro complessivi».

«Sono molto soddisfatto – prosegue Imprudente – per l’attenzione che la maggioranza e l’intera assise regionale hanno voluto dimostrare destinando gran parte delle risorse disponibili a favore del comparto primario, che a causa di eventi climatici estremi ed effetti del conflitto ucraino hanno subito danni e perdite, rappresentando l’esigenza di supporto da parte delle Istituzioni e della Regione».

Il Consiglio regionale ha infatti deliberato il finanziamento di 3 milioni di euro quale quota regionale per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), 2,5 milioni di euro come contributo per l’accesso al credito e la riduzione dei tassi di interesse sui prestiti a breve termine alle imprese agricole, atteso dalle aziende agricole che hanno avuto danni derivanti dal maltempo (peronospora ed altro), 750.000 euro per il sostegno in favore degli apicoltori, 767.000 euro a favore delle imprese di pesca per la copertura del bando regionale Ucraina per il rincaro dei prezzi, 250.000 euro per aumentare il plafond per i ristori per i danni da fauna selvatica alle colture e 50.000 euro per i distretti agroalimentari di qualità (DAQ).

«La giunta regionale, – conclude Imprudente – procederà all’approvazione delle modalità di erogazione dei fondi per l’accesso al credito e l’apicoltura, mentre per PSR e imprese di pesca gli stanziamenti saranno “pronto-spesa”, andando a finanziare misure e bandi già istruiti».