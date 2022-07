Associazione Carabinieri, attestato di lode per i volontari agnonesi

«Caro Petrecca, desidero formulare a lei e a tutti i volontari del nucleo di Protezione civile il mio compiacimento per la significativa attività svolta, con generosità e professionalità, in favore della cittadinanza del Comune di Agnone durante il periodo della pandemia. Aiutare la collettività rappresenta una delle principali prerogative della nostra associazione, molto apprezzata da parte dei cittadini. Nel trasmettere l’attestato di lode, mi è gradita l’occasione per inviare a lei e ai volontari molti cordiali saluti. Bravi! Un caro saluto». Firmato generale di corpo d’armata in congedo, Libero Lo Sardo.

Il generale in questione, che ha siglato la missiva indirizzata al consigliere comunale di Agnone e capo della Protezione civile agnonese, Mario Petrecca, è appunto Lo Sardo, presidente nazionale dell’associazione Carabinieri. Nelle scorse settimane proprio Petrecca si è recato a Roma, presso la scuola allievi Carabinieri, per ricevere, a nome dell’intera Protezione civile del Molise, un prestigioso riconoscimento che l’Arma concede alle sue associazioni di volontariato che si siano particolarmente distinti per l’impegno nei confronti della cittadinanza. Oltre alla croce d’oro dell’Arma concessa ai vari nuclei molisani collegati all’associazione Carabinieri in congedo, ora giunta da Roma un altro riconoscimento dedicato esclusivamente al corpo di volontari guidati da Petrecca. Insieme alla lettera di accompagnamento, infatti, il generale Lo Sardo ha conferito al nucleo di Protezione civile di Agnone un “attestato di lode”.

Il presidente nazionale conferisce l’attestato di lode al nucleo di Protezione civile di Agnone con questa motivazione: «Evidenziando non comune disponibilità e sensibilità, si prodigava nei confronti delle fasce più deboli della popolazione durante l’emergenza Covid19 secondo i principi delle radicate tradizioni che da sempre ispirano l’operato dell’associazione nazionale Carabinieri».

Francesco Bottone