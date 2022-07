“Una persona alla volta” di Gino Strada, la presentazione a Vastogirardi

Vastogirardi intitola una piazza alla memoria di Gino Strada, il fondatore di Emergency. L’evento culturale è in programma per il prossimo 5 agosto, a partire dalle ore 18, e prevede la presentazione del libro “Una persona alla volta” di Gino Strada, editore Feltrinelli. Saranno presenti Simonetta Gola e Sabrina Pacitti. Gino Strada non ha certo bisogno di presentazioni, tuttavia è stato un chirurgo di guerra e uno dei fondatori di Emergency, l’associazione umanitaria italiana per la cura e la riabilitazione delle vittime di guerra e delle mine antiuomo. La sua vita lo ha visto impegnato su tutti i fronti di guerra, dall’Afghanistan alla Somalia, dall’Iraq alla Cambogia e al Sudan. Con Feltrinelli ha pubblicato Pappagalli verdi (1999), che ha vinto il premio internazionale “Viareggio Versilia 1999” e continua a riscuotere un grande successo, così come Buskashì. Viaggio dentro la guerra (2002). Nel 2015 ha pubblicato con Roberto Satolli Zona rossa sull’epidemia di Ebola del 2014. Ha scritto anche la prefazione a In tournée (2002) di Lella Costa e l’introduzione a “Libertà. Storie di rivoluzionari per ragazzi che vogliono cambiare il mondo” (2020) di Andrea Melis. Simonetta Gola, che vive tra Milano e Paderno d’Adda in provincia di Lecco, è una giornalista ed è attualmente responsabile della comunicazione e delle campagne di raccolta fondi nazionali di Emergency, organizzazione no profit fondata da Gino Strada, suo marito. Dopo la presentazione del libro di Strada, verso le ore 19 si terrà la cerimonia di intitolazione e scopertura della targa “Piazzetta Gino Strada” con gli interventi della moglie Simonetta Gola e Stefano De Lellis.

