Associazione Carabinieri San Salvo: Mastroiacovo confermato presidente, Di Santo eletto vice

Per il quarto mandato consecutivo è stato confermato Alfonso Mastroiacovo presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri (Anc) di San Salvo che conta 127 iscritti. Ieri si sono svolte nella sede sociale le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quinquennio 2023/2028.

Il nuovo Consiglio direttivo è composto da Alfonso Mastroiacovo (presidente), Filippo Di Santo (vicepresidente) e dai consiglieri Alessandro D’Adamo, Sandro D’Alberto, Nicolino D’Aulerio, Giuseppe Del Bianco, Marco Granata, Giovanni Lancia e Rosario Parletta e dai consiglieri di riserva Pasquale Generoso e Luigi Saraceni.

Il presidente Mastroiacovo, nella lettera di convocazione, ha ricordato il lavoro svolto nel corso del suo mandato caratterizzato da molte attività: partecipazione a manifestazioni e cerimonie, raduni nazionali e regionali dell’Anc, servizio assistenza estiva ai bagnanti e Nonno Vigile, vigilanza al mercato settimanale nonché collaborazione con i comitati festa di San Vitale, patrono della città, e San Nicola.

Punto d’orgoglio la presenza al venticinquesimo raduno nazionale di Ostia con l’immagine simbolo delle giornate dal 5 al 7 maggio quando sulla copertina della rivista “Fiamme d’Argento” è apparsa la fotografia del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi con le mascotte della sezione di San Salvo, Gloria Giannelli e Sofia D’Achille.

Preziosa, infine, la collaborazione con il coordinamento delle Associazioni combattentistiche e d’Arma di Vasto, San Salvo e Petacciato con la presenza alle tante iniziative svolte nel territorio.