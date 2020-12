Associazione Polizia di Stato “Carlo Tufilli”: Santella presidente, Timperio vice

Due giovanissime donne, in servizio presso la Questura di Campobasso, sono state elette, con il voto favorevole del 100 per cento degli iscritti, a dirigere l’Organizzazione di Volontariato, Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione Carlo Tufilli di Campobasso.

Presidente è stata designata Carmen Santella, Assistente Capo Tecnico; mentre sua Vice é Maria Timperio, operatore amministrativo, entrambe in servizio presso la locale Questura.

Il Presidente Carmen Santella ha cosi voluto ringraziare i volontari:

«Cari Volontari vi comunico con grande gioia la mia elezione a Presidente di questo meraviglioso Gruppo di Volontariato e Protezione Civile.

Vi ringrazio e vi abbraccio tutti. Sono emozionata in quanto donna, poliziotta, volontaria, madre. Mi avete tributato davvero un onore immenso affidandomi questa carica che porterò avanti con la preziosa collaborazione della mia carissima amica Maria Timperio.

Sono consapevole della grandissima responsabilità con la quale dovrò svolgere tale ruolo anche in virtù del fatto che tutti i miei atti avranno un duplice rilievo esterno, sia come organizzazione di volontariato e sia come riconducibilità dello stesso alla grande famiglia della Polizia di Stato ed io rivendico con orgoglio la mia appartenenza alla Polizia di Stato.

Lo dico subito, la mia carica dovrà servire esclusivamente per dare rilevanza esterna alle decisioni dei Soci/volontari, in simbiotico rapporto con il Consiglio Direttivo, i cui componenti voglio ringraziare e abbracciare. Non sarà semplice ma il supporto di tutti mi darà l’energia per affrontare con la dovuta determinazione i miei compiti nel fine univoco di accrescere i valori fondanti del volontariato: gratuità, attenzione alla dignità della persona umana, spirito di solidarietà.

L’impegno di tutti noi dovrà protendere verso tale obiettivo affinché il nostro Gruppo di Volontariato possa divenire esempio luminoso di democrazia, libertà, lealtà, trasparenza, altruismo, amicizia, accoglienza.

Auspico vivamente che ogni singolo volontario possa dare una mano con un impegno diretto ma anche con suggerimenti, consigli, proposte».

Correlati