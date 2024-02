Associazioni, la ‘Repubblica di Maiella’ rinnova le cariche sociali. Confermato presidente Maurizio Misischia

La ‘Repubblica di Maiella’, associazione giovanile nata per valorizzare le tradizioni e i giochi popolari del territorio, ha rinnovato le cariche sociali per l’anno 2024. Al vertice del sodalizio confermato all’unanimità Maurizio Misischia che si avvarrà della collaborazione dei due vice presidenti: Raffaele Paniconi e Francesco Iacobone. Nel ruolo di cassiere Michele Sica, mentre in quello da segretario Luca Ciccorelli. I due consiglieri del direttivo: Alessio D’Ottavio e Luca Pierantonio.

Inoltre, per quanto concerne la parte operativa (magazzino, logistica, comunicazione e gestione social), investiti dei ruoli: Raffaele Del Papa, Gabriele D’Ascenzo, Maurizio d’Ottavio, Paolo Spadanuda, Riccardo Di Pasquo, Filippo Li Quadri, Gaetano Zarlenga e Gianrico Pacelli.

Nelle prossime settimane la nuova squadra pianificherà le iniziative da mettere in campo per il 2024 tra cui spiccano senz’altro il fuoco di San Michele (8 maggio), la festa della Madonna della Libera (7-8 settembre) e altre ancora da valutare di pari intesa con Pro loco, Comune e scuole cittadine.

“E’ con enorme piacere che continuo a svolgere il mio ruolo di presidente anche se mi fa più piacere definirmi un ‘soldato semplice’ – ha detto Misischia -. Grazie ai miei impareggiabili amici di viaggio siamo pronti a nuove sfide nel segno di quell’agnonesità che reputo un valore imprescidibile da portare avanti. Ci farebbe estremamente piacere se altri giovani sposassero il nostro progetto”.