Estorsione a danno di un imprenditore del Vastese, cinquantenne arrestato dai Carabinieri

A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vasto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile unitamente a quelli della Stazione di Vasto, hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantenne, per estorsione in danno di un noto imprenditore.

Quest’ultimo, nel mese di dicembre, superato il timore iniziale, formalizzava una denuncia contro ignoti, presso la Stazione Carabinieri di Vasto, riferendo di essere vittima di un tentativo di estorsione. Nello specifico, vittima e familiari avevano ricevuto nel tempo diversi sms di minaccia con richieste di denaro da utenze sconosciute. Le indagini effettuate, hanno tuttavia permesso di risalire al presunto responsabile.



La conferma sull’identità dell’indagato si è avuta quando, quest’ultimo, convocata la vittima per la consegna del denaro nei pressi di un’attività commerciale, veniva intercettato e arrestato subito dopo la consegna della busta. Nel corso della successiva perquisizione, venivano poi trovati i telefoni e le sim utilizzate per inviare i messaggi, a riscontro delle attività investigative effettuate. L’arresto, all’esito dell’udienza di convalida di oggi davanti al G.I.P., è stato convalidato.