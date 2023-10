Atc Vastese: Marco Scarpone è il nuovo presidente, Rosario Di Giacomo vicepresidente

Rinnovata la dirigenza del Comitato di gestione dell’Atc Vastese. Eletto presidente Marco Scarpone, espressione della Libera Caccia, mentre alla vicepresidenza arriva Rosario Di Giacomo, rappresentante di Coldiretti.

Una votazione piuttosto singolare, quella che è appena terminata in seno al Coges dell’Ambito territoriale di caccia del Vastese. Dei venti aventi diritto al voto erano presenti in diciannove, dunque un solo assente, e i delicati equilibri tra le varie associazioni venatorie sono stati resi palesi dall’esito del voto, che ha visto il “partito” della scheda bianca avere la maggioranza. All’esito del voto, tuttavia, è stato eletto presidente Scarpone, con otto voti, con Coldiretti ed Enalcaccia che non hanno ritirato le schede, mentre le schede bianche sono state ben undici.

Il vice presidente, espressione di Coldiretti, Rosario Di Giacomo

Vicepresidente Di Giacomo, rappresentante di Coldiretti, con la Cia che all’ultimo momento ha ritirato le proprie candidature: otto voti di preferenza, undici le schede bianche. Otto voti a testa, dunque, per il tandem di vertice, che rispetto ai venti componenti del Comitato di gestione rappresentano, almeno dal punto di vista meramente matematico, una minoranza. In ambito politico di parlerebbe di anatra zoppa , certo è che la presidenza non avrà vita facile nei prossimi mesi e la mediazione su ogni singola questione la farà da padrona.