Atletica, al memorial ‘Gino Strada’ terzo posto per il molisano Antonio Marracino

Strepitoso risultato all’ottava edizione ‘RinCorriamo la Pace con Emergency – Memorial Gino Strada’, per Antonio Marracino. La gara podistica, svoltasi domenica nella Capitale su un tracciato di 10 chilometri, ha visto l’atleta molisano, agente di Polizia originario di Vastogirardi e tesserato con la società ‘Bancari Romani’, tagliare il traguardo al terzo posto con il tempo di 36 minuti. Marracino non è nuovo a simili performance. Infatti, già in passato ha guadagnato risultati importanti che spesso lo hanno visto salire sul podio dei migliori corridori.

