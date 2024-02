Atti vandalici su auto: fenomeno in aumento ad Agnone, gli autori avrebbero le ore contate

Atti vandalici, prese di mira diverse auto, rigate sulla carrozzeria con chiodi o chiavi. Un fenomeno in aumento ad Agnone dove i titolari delle carrozzerie confermano un incremento di lavoro dovuto a qualche imbecille che si “diverte” a provocare danni per centinaia di euro su autovetture parcheggiate in centro o in periferia.

A riguardo si registrano episodi nella villetta in Piazza Unità d’Italia o nel centro storico, ma anche in altri rioni della cittadina. Per beccare gli imbecilli delle scorribande, che entrano in azione non solo nelle ore notturne, ma anche di giorno, potrebbero essere d’aiuto le telecamere disseminate in tutto il paese. Registrazioni che tuttavia devono essere esaminate dagli uomini della Polizia Municipale o dai Carabinieri. Denunciate, il monito dei titolari delle carrozzerie, che spesso e volentieri, sono testimoni dei racconti degli automobilisti sempre più esasperati per quanto accade quotidianamente.

Intanto, la nostra testata invita quanti abbiano subito danni simili a scriverci una mail e inviare le relative foto all’indirizzo: ecodellaltomolise@gmail.com