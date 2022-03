Auguri speciali per la signora Giuseppina Saia di Agnone

Giornata speciale per Giuseppina Saia che oggi spegne 93 candeline. La nonna agnonese è infatti nata lo stesso anno del marito, Felice Mitri, classe 1929, che ha festeggiato il compleanno nel mese di febbraio. Ma non è tutto, perché proprio quest’anno i due longevi signori, molto conosciuti e ben voluti ad Agnone, hanno celebrato i 73 anni di matrimonio. Insomma, triple felicitazioni per Giuseppina e Felice, per tutti zio Feliciotto. Gli auguri di cuori giungono da tutti i familiari, dall’intera città di Agnone e dalla redazione de l‘Eco online.

