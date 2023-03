Auto con gravame da 42mila euro abbandonata in un campo, sanzionati i sei eredi

Un’automobile abbandonata in un campo, in agro di Montazzoli, semi occultata dai rovi, ma visibile anche dai satelliti, è stata scoperta dai Carabinieri di Castiglione Messer Marino. Sanzionati gli eredi del proprietario deceduto.

I militari della stazione di Castiglione, al comando del luogotenente Ivan Sammarone, hanno portato a termine, nei giorni scorsi, una operazione che li ha tenuti impegnati in una attività di indagine durata qualche mese. La carcassa di un’auto, ovviamente senza targhe, è stata rinvenuta in località Pontone sul territorio comunale di Montazzoli. Dagli accertamenti al terminale mediante numero del telaio i Carabinieri sono risaliti all’identità del proprietario, un uomo del posto deceduto negli anni scorsi. Tra l’altro i militari hanno scoperto sul veicolo un gravame di oltre quarantaduemila euro.

A quel punto è stato inevitabile elevare la sanzione amministrativa prevista, circa mille e seicento euro, per violazione dell’articolo 5 Dlgs 209 del 2003, in materia ambientale per abbandono di auto. La notifica della sanzione è stata inviata ai sei coeredi residenti in tre posti diversi sul territorio nazionale. In relazione al gravame da 42mila euro è stata data notizia, per quanto di competenza, alla Agenzia delle entrate.