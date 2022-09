Auto contro cervo sulla Trignina, coinvolto un giovane di Castelguidone

Impatto con la fauna selvatica sulla fondovalle Trigno nella notte appena trascorsa. Un’auto che stava percorrendo la ss 650 nei pressi dello svincolo per San Giovanni Lipioni ha impattato violentemente contro un esemplare di cervo sbucato improvvisamente dalla vegetazione ai bordi dell’arteria stradale. L’auto, condotta da un giovane di Castelguidone, ha subito diversi danni, mentre per il guidatore solo un grande spavento. L’animale, un maschio sub adulto, è morto sul colpo. Sul posto hanno operato, per quanto di competenza, i Carabinieri e personale Anas.

