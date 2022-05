Auto contro moto, ferito un motociclista di 24 anni del Chietino

Incidente stradale, nel pomeriggio di ieri, in Miglianico (CH), località Quattro strade, sulla sp16 Ripa Teatina/Tollo al km 6+800. Il sinistro ha visto coinvolti una Opel Astra condotta da un 48enne di Ripa ed una moto Honda 600rr guidata da un 24enne di Miglianico. La moto, in fase di sorpasso, è andata a collidere con la vettura che precedeva e che stava svoltando alla sua sinistra. Ferito solo il conducente della moto, trasportato a Pescara con prognosi superiore ai 30 giorni, ma non riservata. Sul posto, per le incombenze del caso, i Carabinieri della compagnia di Ortona.

Correlati