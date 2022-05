Capracotta sempre più green: installata colonnina per auto elettriche

Capracotta, il “tetto” verde dell’Alto Molise, si fa ancora più sostenibile. «Grazie alla collaborazione con Enel-X abbiamo installato una colonnina per la ricarica delle auto elettriche che ci consente di mettere a disposizione della cittadinanza e dei turisti una infrastruttura al servizio della mobilità elettrica. – spiega con comprensibile soddisfazione il sindaco Candido Paglione – Si tratta di un importante passo in avanti che contribuirà, nel nostro piccolo, a ridurre le emissioni nocive e, quindi, a tutelare la salute dei cittadini».

La colonnina per il rifornimento degli automezzi alimentati elettricamente è già stata installata e sarà funzionante nei prossimi giorni. Un motivo di vanto per la comunità locale e, come sottolinea lo stesso primo cittadino, un servizio in più offerto ai tanti turisti che ogni si riversano a Capracotta e sui monti dell’Alto Molise più in generale.

«Con questo intervento, infatti, – continua Paglione – diamo continuità a un progetto più ampio che fa di Capracotta un comune moderno, con una chiara impronta green, confermando così tutta la nostra attenzione alla sostenibilità ambientale». «Si tratta di una soluzione a costo zero per il Comune – sottolinea il sindaco in chiusura – e che ci permette di investire nel futuro e di dare il nostro contributo verso quella transizione energetica che le nuove generazioni ci chiedono di tenere in considerazione nelle nostre azioni quotidiane. La colonnina – promette Paglione – entrerà in funzione a breve».