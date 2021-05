Auto contro un tir, un altro morto sulle strade del Molise

Alle ore 12 circa di oggi, una squadra del distaccamento Vigili del fuoco di Termoli è intervenuta per un incidente stradale sulla Sp40 alle porte di San Martino in seguito ad un violento impatto tra due automezzi. L’area dell’evento è stata messa in sicurezza dai Vigili del fuoco operanti, mentre il personale medico del 118 constatava il decesso del 59enne alla guida dell’autovettura. Ferite lievi per l’autista del mezzo pesante. Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri di San Martino.

