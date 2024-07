Auto da demolire senza documentazioni, denunciato l’autista di una bisarca

Nei giorni scorsi, presso l’Area di Servizio Brecciarola Sud dell’A/25, situata nel territorio di Chieti, la Polizia Stradale della Sottosezione di Pratola Peligna (AQ), ha effettuato il controllo di una bisarca per il trasporto di veicoli , condotta da un conducente professionale.

Durante la disamina della documentazione è stato accertato che il conducente , dipendente di una società operante nel settore delle autodemolizione e gestione rifiuti, stava effettuando con la bisarca (autorizzata al trasporto di rifiuti speciali pericolosi) il traporto di tre autovetture fuori uso destinate alla demolizione, operazione che sarebbe avvenuta in seguito presso la predetta società, già autorizzata come centro di raccolta.

Nello specifico, per uno dei veicoli trasportati, un ‘autovettura Mercedes Classe C, non era presente alcun documento riguardante la sua provenienza e neanche il previsto formulario di identificazione dei rifiuti. L’autovettura infatti, non bonificata e munita ancora di batteria e olio motore, risulta classificata quale rifiuto pericoloso identificato con il codice CER 160104.

II conducente, addetto al ritiro materiale del veicolo – rifiuto, operante nello specifico settore, aveva pertanto accettato il ritiro dell’autovettura senza tuttavia provvedere alla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.

II conducente dipendente della società operante nel citato settore, è stato denunciato in stato di libertà alia competente Procura della Repubblica, per la violazione dell’art. 258 del Testo Unico Ambientale.

Sono in corso ulteriori verifiche da parte dell’organo inquirente, al fine di accertare la corretta gestione nel trattamento dell’iter dei rifiuti .