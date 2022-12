Auto distrutta dalle fiamme, indagini dei Vigili del fuoco

In serata si è verificato un episodio di incendio autovettura nel comune di Campomarino lido in prossimità del porto turistico. Una squadra di Vigili del fuoco di Termoli è intervenuta per domare le fiamme. Il conducente, uscito illeso, perché accortosi in tempo di quanto stesse accadendo. Il veicolo è andato completamente distrutto dalle fiamme. Le cause del rogo sono in via di accertamento da parte dei Vigili del fuoco.

