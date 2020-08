Alle ore 6 circa di stamane una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuta per sedare un incendio che ha interessato e distrutto, per cause ancora in corso di accertamento, una vettura ed un motociclo in sosta ai margini di una via cittadina del comune di Bojano (CB). Presenti in loco, per gli accertamenti del caso, i Carabinieri della compagnia di Bojano.

